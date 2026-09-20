После обработки 14% протоколов "Единая Россия" набирает 57,54%, КПРФ - 13,67%, ЛДПР - 9,27%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" по итогам обработки 13,88% протоколов получает по федеральному партийному списку 57,54% голосов избирателей на выборах депутатов Госдумы, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Это по федеральному партийному списку. "Единая Россия" - 3 млн 889 тыс. 584 голоса - это, подчеркиваю, 13,88% обработанных протоколов, - что составляет 57,54%", - сказала Памфилова, подводя предварительные итоги голосования вечером в воскресенье.

На втором месте, по ее словам, КПРФ - 13,67%, на третьем - ЛДПР ( 9,27%), на четвертом - "Новые люди" (7,96%), на пятом - "Справедливая Россия" - 5,16%.

За "Партию пенсионеров" отдали свои голоса отдали 1,96 % избирателей, за "Зеленых" - 0,94 %, "Коммунистов России" поддержали 0,89 % проголосовавших, "Родину" - 0,62%, "Партию прямой демократии" - 0,34 %.

"Явка избирателей, по предварительным данным, составила более 56%", - сообщила Памфилова, добавив, что эта цифра изменится.