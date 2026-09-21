Мишустин заявил о готовности правительства к работе с новым составом Госдумы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продолжит конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Государственной думой девятого созыва, чтобы продолжить работу по реализации национальных целей, поставленных главой государства на благо наших граждан. Ведь их поддержка для правительства - это безусловный приоритет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что состоявшееся голосование - важный этап. "Такая обратная связь с гражданами еще раз подтверждает поддержку курса президента. Это большая ответственность, которая требует эффективного подхода от каждого депутата или госслужащего", - сказал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что "этим выбором, доверием людей, безусловно, надо дорожить". "Уверен, что все участники избирательного процесса это прекрасно понимают. В их числе немало ветеранов специальной военной операции, которые мужественно защищали нашу страну на поле боя. Теперь они будут востребованы и в органах власти, действуя в интересах России", - сказал премьер.

Председатель правительства поблагодарил всех, кто обеспечивал четкое соблюдение процедуры голосования: сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правопорядка.