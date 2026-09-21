Поиск

ЦБ ведет неформальные консультации с криптообменниками о допуске к легальному рынку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России ведет неформальные консультации с банками, депозитариями и криптообменниками о допуске к легальному российскому крипторынку, заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Акты, как я сказал, первой линии - это, в том числе акты о реестрах, акты о квалификационных требованиях, только после их принятия, то есть фактического опубликования, вступления в силу, можно будет подавать заявки (на получение лицензий и вступление в реестры в соответствии с законом о легализации рынка криптовалют в России - ИФ)", - сказал Чистюхин.

"Но неформальные консультации ведутся, это достаточно широкий круг: это и банки, это брокеры, это депозитарии, это организаторы торговли, и это сегодня нефинансовые участники, которые занимаются обменом криптовалюты", - добавил он.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.

Владимир Чистюхин Ethereum Банк России ЦБ РФ Tether Bitcoin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците противоопухолевого препарата капецитабина

ЦБ ведет неформальные консультации с криптообменниками о допуске к легальному рынку

В ЦИК РФ сообщили, что явка на ДЭГ на выборах в Госдуму превысила 90%

В "Справедливой России" заявили об адекватном состоянии своего лидера

Суд арестовал доли экс-министра связи Никифорова в семи компаниях

"Единая Россия" после подсчета 95,18% протоколов набирает 57,83% голосов

В Брянской области в результате удара БПЛА ранена член УИК

Окончательные итоги выборов в России подведут к 25 сентября

Явка на выборах в Думу составила 59,32%

Памфилова заявила о наличии шансов у "Справедливой России" пройти в Госдуму

 Памфилова заявила о наличии шансов у "Справедливой России" пройти в Госдуму
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11872 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов