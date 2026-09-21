Российский турпоток на Занзибар вырос за год почти в пять раз

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Остров Занзибар в Танзании в августе 2026 года посетило на 376% больше российских туристов, чем в том же месяце годом ранее - 4,3 тыс., сообщают танзанийские СМИ со ссылкой на данные государственного управления статистики.

Как отмечают издания, рост российского турпотока уже привел к увеличению доходов местных кафе и ресторанов, сувенирных магазинов и других предприятий, обслуживающих туристов. Выросла также популярность изучения русского языка среди местных жителей для работы с российскими туристами.

Столь резкий рост турпотока в Танзанию туроператоры связывают с открытием прямых рейсов из России. Их запустил национальный перевозчик Air Tanzania со 2 июля 2026 года. Рейсы выполняются трижды в неделю в столичный аэропорт Внуково. Кроме того, у туристов популярны маршруты для полетов на Занзибар из России со стыковками - рейсами Etihad Airways через Абу-Даби, Emirates и flydubai через Дубай, Ethiopian Airlines через Адидис-Абебу, Qatar Airways через Доху.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в компании Coral Travel, остров Занзибар с белоснежными пляжами и бирюзовой водой Индийского океана российские туристы рассматривают как бюджетную альтернативу Мальдивам. Кроме того, россиян привлекает возможность отправиться с Занзибара на одно-двухдневное сафари в материковой части Танзании, которая славится своими национальными парками.

В Минэкономразвития прогнозируют по итогам 2026 года рост числа взаимных поездок между Россией и Танзанией до рекордных 80 тыс., что сопоставимо с пиковыми показателями успешного для направления 2021 года, когда на остров Занзибар выполнялись чартерные рейсы.

Всего в августе 2026 года на Занзибар прибыло почти 125 тыс. иностранных туристов. Это на 18% больше, чем за тот же период годом ранее, и на 15,5% больше показателя предыдущего месяца.