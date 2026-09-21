Движение поездов восстановили по одному пути в районе схода вагонов в Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов открыто по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога в своем канале в Max в понедельник.

"Движение поездов по одному пути на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги открыто 21 сентября в 21:19 мск. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются, в них задействованы более 350 железнодорожников, восстановительные поезда и тяжелая техника: краны, бульдозеры, экскаваторы.

Помимо этого, на СКЖД организована работа штаба по устранению последствий схода вагонов, предпринимаются все необходимые меры для завершения ремонтных работ и минимизации задержек поездов.

Как сообщалось, 20 сентября в 13:26 мск в Ростовской области на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет.

Власти Орловского района Ростовской области ввели режим ЧС в районе аварии. По уточненной информации, с ж/д полотна сошли 27 вагонов, из них 25 опрокинуты, 43 неповрежденных вагона отбуксированы маневровым поездом на станцию Двойная. Из-за происшествия более 30 поездов следуют по измененным маршрутам, автобусами воспользовались более 600 человек.