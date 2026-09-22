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Военное учение России и Шри-Ланки началось в Приморском крае

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совместное российско-ланкийское военное учение "Тропа Росомахи-2026" стартовало в Приморском крае, оно продлится до 27 сентября, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Главной темой учения в текущем году определены совместные действия специальных подразделений по уничтожению незаконных вооружённых формирований в условиях активного применения разведывательных, ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что это учение знаменует собой важный этап в развитии двустороннего военного сотрудничества: впервые учение проводится на территории России.

Там также отметили, что помимо отработки совместных учебно-боевых задач в рамках учения состоится целый ряд культурных и спортивных мероприятий, направленных на укрепление дружественных связей между военными контингентами двух государств.

Руководителем учения с российской стороны выступил Герой России генерал-майор Семен Николаев, со стороны Шри-Ланки - генерал-майор Ануруддха Солагараччи.

В ходе учения Россию представляют военнослужащие подразделений специального назначения и общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приморского края.

В ноябре 2025 года Россия и Шри-Ланка провели первое совместное военное учение, которое прошло на территории республики.

Минобороны РФ Шри-Ланка Приморский край
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