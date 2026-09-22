Режим ЧС после разлива топлива на Таймыре снят

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авария после разлива дизельного топлива в районе села Сындасско на Таймыре, на севере Красноярского края, ликвидирована, сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого округа Алексей Членов.

"Ситуация с энергоснабжением полностью нормализована, режим чрезвычайной ситуации на территории Таймыра снят. (...) Авария ликвидирована", - написал он во вторник в своем канале в Max.

Глава Таймыра отметил, что танкер "Анабар" доставил в село Сындасско дизельное топливо. По его словам, дальнейшая работа проводится в штатном режиме.

На вопрос, какие именно меры были приняты для ликвидации аварии, в пресс-службе главы Таймыра "Интерфаксу" информацию не предоставили.

Как сообщалось, 15 сентября из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе Сындасско. По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 тонн дизельного топлива. Точный объем устанавливается.

По факту разлива топлива возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов).

Из-за шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых. Расположенный на береговой линии в поселке Сындасско резервуар с дизельным топливом, принадлежащий ООО "Таймыр альянс трейдинг", был подтоплен и получил повреждения. Топливо использовалось для работы дизельной электростанции.

Кроме того, из-за подъема уровня воды пострадал источник питьевого водоснабжения. Морская вода попала в пресное озеро возле поселка, организован забор воды из другого источника и доставка питьевой воды из Хатанги.

В Таймырском Долгано-Ненецком округе был введен режим ЧС регионального значения.