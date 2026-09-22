Поиск

Режим ЧС после разлива топлива на Таймыре снят

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авария после разлива дизельного топлива в районе села Сындасско на Таймыре, на севере Красноярского края, ликвидирована, сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого округа Алексей Членов.

"Ситуация с энергоснабжением полностью нормализована, режим чрезвычайной ситуации на территории Таймыра снят. (...) Авария ликвидирована", - написал он во вторник в своем канале в Max.

Глава Таймыра отметил, что танкер "Анабар" доставил в село Сындасско дизельное топливо. По его словам, дальнейшая работа проводится в штатном режиме.

На вопрос, какие именно меры были приняты для ликвидации аварии, в пресс-службе главы Таймыра "Интерфаксу" информацию не предоставили.

Как сообщалось, 15 сентября из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе Сындасско. По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 тонн дизельного топлива. Точный объем устанавливается.

По факту разлива топлива возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов).

Из-за шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых. Расположенный на береговой линии в поселке Сындасско резервуар с дизельным топливом, принадлежащий ООО "Таймыр альянс трейдинг", был подтоплен и получил повреждения. Топливо использовалось для работы дизельной электростанции.

Кроме того, из-за подъема уровня воды пострадал источник питьевого водоснабжения. Морская вода попала в пресное озеро возле поселка, организован забор воды из другого источника и доставка питьевой воды из Хатанги.

В Таймырском Долгано-Ненецком округе был введен режим ЧС регионального значения.

Таймыр Красноярский край Хатангский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

В Самарской области сбиты десятки беспилотников, повреждены дома и автомобили

Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, пострадал человек

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

 Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано

Площадь пожара на мусорной площадке в Щелково возросла до 8,5 тыс. кв. метров

Горловка в ДНР обесточена

Площадь пожара в подмосковном Щелково выросла до 7 тыс. кв. метров

 Площадь пожара в подмосковном Щелково выросла до 7 тыс. кв. метров

МИД РФ назвал безопасность судоходства в Черном море частью повестки диалога с Турцией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11879 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов