Поиск

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев подписал постановление о введении режима ЧС регионального значения в Таймырском Долгано-Ненецком округе, сообщается на официальном портале регионального правительства.

В РоссииДело возбудили по факту разлива топлива на Таймыре в Красноярском краеЧитать подробнее

"В целях защиты населения и территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с разливом дизельного топлива в водный объект Хатангский залив, постановляю ввести с 17:00 (13:00 мск) 15 сентября 2026 года (...) режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - отмечается в постановлении.

Согласно документу, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен глава Таймыра Алексей Членов.

Как сообщалось, 15 сентября из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе поселка Сындасско.

По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 т дизельного топлива. Точный объем устанавливается.

Таймыр Хатангский залив Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

Российские туристы смогут оплатить цифровую визу в Египет по прилете наличными

Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

 Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

Предъявлять водительские права в Max можно будет уже этой осенью

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3732 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11762 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов