Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев подписал постановление о введении режима ЧС регионального значения в Таймырском Долгано-Ненецком округе, сообщается на официальном портале регионального правительства.

"В целях защиты населения и территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с разливом дизельного топлива в водный объект Хатангский залив, постановляю ввести с 17:00 (13:00 мск) 15 сентября 2026 года (...) режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - отмечается в постановлении.

Согласно документу, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен глава Таймыра Алексей Членов.

Как сообщалось, 15 сентября из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе поселка Сындасско.

По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 т дизельного топлива. Точный объем устанавливается.