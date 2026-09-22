Поиск

Часть Кисловодска на сутки останется без воды из-за ремонта на гидроузле

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт на Эшкаконском гидроузле оставят тысячи жителей Кисловодска без воды на сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

"В Кисловодске и прилегающих поселках будет временно ограничено водоснабжение для 10,8 тысячи абонентов. Ограничения связаны с планово-предупредительными работами на Эшкаконском гидроузле, одном из ключевых источников водоснабжения Кавказских Минеральных Вод. Работы начнутся утром 24 сентября, завершить их планируют ориентировочно 25 сентября", - говорится в сообщении.

В зону ограничений попадут 23 санатория, 206 улиц и два поселка.

"На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам жителей", - пообещал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Объекты Эшкаконского гидроузла являются единственным источником питьевого водоснабжения для более чем 130 тысяч жителей Ставрополья, в том числе Кисловодска, а также более 30 тысяч жителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Вода подается в населенные пункты по двум магистральным водопроводам, которые эксплуатируются с 1954 и 1981 годов.

В 2023-2025 годах из-за ряда аварийных ситуаций на объектах гидроузла приостанавливалась подача воды жителям Кисловодска и части Предгорного округа. В 2026-2028 годах запланирована его реконструкция.

Кисловодск Евгений Моисеев Эшкаконский гидроузел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Водоснабжение Новороссийска снижено на 53% из-за проблем с электричеством

Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

 Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

"Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

 "Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

 Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

На Таймыре ПДК нефтепродуктов в пробах воды с места разлива ГСМ превышены вдвое

Один человек погиб, еще четыре пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

 ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

В Самарской области сбиты десятки беспилотников, повреждены дома и автомобили
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11887 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов