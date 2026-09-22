Часть Кисловодска на сутки останется без воды из-за ремонта на гидроузле

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт на Эшкаконском гидроузле оставят тысячи жителей Кисловодска без воды на сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

"В Кисловодске и прилегающих поселках будет временно ограничено водоснабжение для 10,8 тысячи абонентов. Ограничения связаны с планово-предупредительными работами на Эшкаконском гидроузле, одном из ключевых источников водоснабжения Кавказских Минеральных Вод. Работы начнутся утром 24 сентября, завершить их планируют ориентировочно 25 сентября", - говорится в сообщении.

В зону ограничений попадут 23 санатория, 206 улиц и два поселка.

"На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам жителей", - пообещал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Объекты Эшкаконского гидроузла являются единственным источником питьевого водоснабжения для более чем 130 тысяч жителей Ставрополья, в том числе Кисловодска, а также более 30 тысяч жителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Вода подается в населенные пункты по двум магистральным водопроводам, которые эксплуатируются с 1954 и 1981 годов.

В 2023-2025 годах из-за ряда аварийных ситуаций на объектах гидроузла приостанавливалась подача воды жителям Кисловодска и части Предгорного округа. В 2026-2028 годах запланирована его реконструкция.