В Кисловодске отменили график отключений подачи воды

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кисловодске отменили график отключений подачи воды в связи с повышением уровня воды в Эшкаконского водохранилища, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Эшкаконское водохранилище - с момента введения ограничений уровень воды поднялся более чем на 10 метров. Этого пока недостаточно, но динамика подъема уровня воды и прогноз на осадки в горах положительные. График городского массового отключения воды отменен", - написал он.

Подачу воды возобновили во всех районах города.

В случае очередного снижения уровня воды в Эшкаконском водохранилище подачу воды снова могут ограничить.

Подачу воды в Кисловодске и Предгорном округе ограничили с 24 и 25 марта из-за падения уровня воды в Эшкаконском водохранилище, позже ограничения ввели и в Ессентуках. Жители Кисловодска получали воду с 5:00 до 10:00 утра по Москве и с 17:00 до 22:00.

В 2026-2028 годах запланирована реконструкция Эшкаконского гидроузла, который снабжает питьевой водой ряд населенных пунктов Ставрополья и Карачаево-Черкессии. Стоимость работ составит более 49 млн рублей.

Объекты Эшкаконского гидроузла являются единственным источником питьевого водоснабжения для более чем 130 тысяч жителей Ставрополья, в том числе Кисловодска, а также более чем 30 тысяч жителей Малокарачаевского района КЧР. Вода подается в населенные пункты по двум магистральным водопроводам, которые эксплуатируются с 1954 и 1981 годов.

В 2023-2025 годах из-за ряда аварийных ситуаций на объектах гидроузла приостанавливалась подача воды жителям Кисловодска и части Предгорного округа.

Кисловодск Карачаево-Черкессия Евгений Моисеев Эшкаконский гидроузел Эшкаконское водохранилище Ставрополье
