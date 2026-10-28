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Часть Кисловодска осталась без воды и тепла из-за аварии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Кисловодске нарушено водоснабжение из-за аварии на магистральном водоводе, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"У нас опять отключение воды, а значит, и горячей воды вместе с теплом (...) В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе прекращена подача холодной питьевой воды по ряду улиц города", - написал он в Max.

Под отключение попали 14 улиц, в том числе два детских сада и один из центральных тепловых пунктов "Теплоэнерго Кисловодск".

Аварию планируется устранить к 18:00 среды.

Кисловодск Евгений Моисеев Ставропольский край
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