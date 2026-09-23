Минобороны РФ заявило об уничтожении 514 беспилотников ВСУ за ночь

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение прошедшей ночи нейтрализовали 514 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, а также над Азовским и Черным морями.