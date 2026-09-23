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Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

Законопроект, в частности, предусматривает право авиаперевозчика передавать другим авиаперевозчикам и получать от них сведения о пассажирах, включенных в "черные списки" авиадебоширов.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, отметил собеседник агентства. Так, в кабинете министров считают, что "для обеспечения наличия у всех авиаперевозчиков сведений об авиадебоширах необходимо установить не право, а обязанность авиаперевозчиков передавать такие сведения другим авиаперевозчикам".

Для реализации обязанности авиаперевозчиков по обмену сведениями об авиадебоширах в законопроекте необходимо предусмотреть положения о наделении Минтранса России полномочиями по утверждению порядка ведения каждым авиаперевозчиком реестра, формы реестра, а также порядка передачи сведений об авиадебоширах между компаниями, говорится в проекте отзыва. Такой порядок должен предусматривать обязанность авиаперевозчиков передавать персональные данные авиадебоширов без получения согласия таких лиц, а также определять состав передаваемых сведений, форму, сроки и способ их передачи, порядок их обработки и хранения, считают в кабинете министров.

Законопроектом также предлагается внести в статью 107(1) Воздушного кодекса РФ изменения, предусматривающие уточнение порядка и оснований отказа авиаперевозчиком в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в "черные списки".

Законопроектом также предлагается расширить перечень правонарушений, при совершении которых возможен односторонний отказ авиаперевозчика от заключения договора воздушной перевозки.

Также предлагается дать право авиаперевозчику включать в "черные списки" нарушителей, освобожденных судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа; ужесточить механизм ограничения воздушной перевозки в отношении лиц, повторно совершивших деструктивные действия на борту воздушного судна.

Автором инициативы стал сенатор Андрей Кутепов.

Андрей Кутепов Минтранс РФ
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