Более 190 дронов сбили за сутки над Курской областью, есть погибший

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 193 беспилотниках, сбитых над регионом за прошедшие сутки, один человек погиб, трое пострадали.

"Всего в период с 9:00 22 сентября до 9:00 23 сентября сбито 193 вражеских беспилотника различного типа. 45 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 24 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

По его данным, в результате атак в селе Будки Глушковского района погиб мужчина 1976 года рождения. Ещё три человека пострадали: мужчины в селе Нижнемахово Суджанского района, Рыльске и слободе Белой Беловского района.

Кроме того, в Беловском районе в слободе Белой повреждены остекление и забор в двух домах, а также три автомобиля. В селе Бобрава и на автодороге Лошаковка-Грязное повреждены ещё два автомобиля, в деревне Корочка машина уничтожена.

В Рыльске в результате атак повреждены два магазина и пять автомобилей.



