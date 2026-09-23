Поиск

Более 190 дронов сбили за сутки над Курской областью, есть погибший

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 193 беспилотниках, сбитых над регионом за прошедшие сутки, один человек погиб, трое пострадали.

"Всего в период с 9:00 22 сентября до 9:00 23 сентября сбито 193 вражеских беспилотника различного типа. 45 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 24 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

По его данным, в результате атак в селе Будки Глушковского района погиб мужчина 1976 года рождения. Ещё три человека пострадали: мужчины в селе Нижнемахово Суджанского района, Рыльске и слободе Белой Беловского района.

Кроме того, в Беловском районе в слободе Белой повреждены остекление и забор в двух домах, а также три автомобиля. В селе Бобрава и на автодороге Лошаковка-Грязное повреждены ещё два автомобиля, в деревне Корочка машина уничтожена.

В Рыльске в результате атак повреждены два магазина и пять автомобилей.


Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Курская область Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

 Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

 Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

 Аэропорт Геленджика второй раз за день приостановил обслуживание рейсов

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в 10 регионах России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11896 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов