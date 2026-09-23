Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Все регионы России создали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин журналистам.

"На текущий момент все регионы необходимые запасы (топлива - ИФ) сформировали", - ответил Файзуллин на вопрос о запасах угля и мазута в России.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможные риск-сценарии, заложив в них меры по увеличению производства нефтепродуктов и корректировку объема их импорта.

В ходе очередного совещания по ситуации на рынке топлива Минэнерго представило доклад о текущей ситуации с нефтепродуктами, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей, говорилось в сообщении правительства России.

Отдельно была рассмотрена ситуация с топливообеспечением на рынках сибирских регионов: республик Тува, Хакасия и Якутия, Новосибирской области и Красноярского края.