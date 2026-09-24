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В Ростове-на-Дону подростка заподозрили в подготовке поджога отдела полиции

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону полиция задержала подростка, который подозревается в подготовке к поджогу отдела полиции по указаниям мошенников, сообщило управление МВД по Ростовской области.

"Сотрудники полиции Ростова-на-Дону в ходе несения службы заметили подозрительного юношу, который производил фотосъемку одного из отделов полиции. Его доставили для разбирательства в территориальный отдел. Установлено, что юноша под воздействием мошенников, приобрел несколько бутылок с жидкостью для розжига и салфетки из микрофибры. Согласно инструкциям, несовершеннолетнему необходимо было наблюдать за служебными автомобилями около различных силовых ведомств, а после - совершить поджог", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 167 УК).

Его оставили на свободе под запрет определенных действий.

МВД Ростов-на-Дону Ростовская область
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