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Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют и признательны американской стороне за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20, далее пойдет проработка по дипканалам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали соответствующее приглашение, мы признательны американской стороне за это приглашение, мы приветствуем это приглашение, и мы определимся, и дальше проработаем тему по дипломатическим каналам", - заявил Песков "Интерфаксу" в среду.

Так он ответил на вопрос, получили ли в Кремле приглашение президенту РФ на встречу "двадцатки" в Майами от администрации США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация направила Путину приглашение на декабрьский саммит G20.

Дмитрий Песков Владимир Путин США G20 Майами
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Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

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