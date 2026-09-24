Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% "пассивные" доходы - по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Такое предложение содержится в бюджетном пакете законопроектов на предстоящую трехлетку, который Минфин внес в правительство.

Как поясняет министерство, это предлагается сделать в целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22%.

Сейчас "пассивные доходы" облагаются по ставкам 13-15%.

"Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ", - говорится в релизе.

Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов - необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяются на доходы участников СВО.

По расчетам Минфина, предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 млн граждан.