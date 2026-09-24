Военные РФ поразили в Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью нанесли удар по транспортно-логистическому центру в Киеве, осуществлявшему хранение и распределение беспилотников большой и средней дальности для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны России в четверг.

Кроме того, российские военные минувшей ночью нанесли удар по телекоммуникационным центрам "Киевстар" и "Парковый" в Киеве.

По данным министерства, центры предоставляли "услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ".