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"Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

"Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки
Фото: Анна Волик/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 29 сентября начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс ключевой ставки, сообщила площадка..

Параметры нового фьючерса: базовый актив - индекс ключевой ставки, код - KEYRATE, дата и время экспирации - 19:00 мск в плановые даты заседаний Банка России.

К торгам будут допущены два контракта с ближайшими сроками исполнения.

Расчет индекса ключевой ставки начался 24 августа. Значение индикатора определяется на основании информации о значениях ключевой ставки, установленных в даты проведения заседаний совета директоров ЦБ, а также в период между датами проведения заседаний. Значения индекса публикуются каждый рабочий день не позднее 17:00 по Москве.

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