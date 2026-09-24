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Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия в августе снизили производство минеральных удобрений на 3% в годовом исчислении - до 5,1 млн тонн, следует из данных Росстата.

Выпуск азотных, а также фосфорных и сложных удобрений сократился на 5% - до 2,1 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно.

Производство калийных удобрений подросло на 1%, превысив 1,5 млн тонн.

Выпуск газовой серы (используется в процессе производства фосфорных удобрений) упал на 36% - до 220 тысяч тонн.

Производство аммиака снизилось на 2% и составило почти 1,5 млн тонн.

За 8 месяцев 2026 года российские предприятия выпустили 43,2 млн тонн минеральных удобрений (-1% г/г), в том числе азотных - 18,1 млн тонн (-6%), калийных - 12,5 млн тонн (+5%), фосфорных и сложных - 12,6 млн тонн (на уровне прошлого года).

Производство аммиака за этот период снизилось на 4% - до 11,9 млн тонн, газовой серы - на 24%, до 2,4 млн тонн.

Росстат
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