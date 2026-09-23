Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы пролил до конца января 2027 года срок ареста председателю совета директоров ГК "Эфко" Валерию Кустову, троим топ-менеджерам компании, а также сотруднице Минпромторга, обвиняемым в хищении и растрате.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Валерия Кустова, Екатерины Кустовой, Вячеслава Романцева, Евгения Ляшенко и Аллы Половчени на сроки до 28-29 января 2027 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд не нашел оснований для избрания обвиняемым более мягкой меры пресечения. Также суд отказал в освобождении Кустова под залог в 300 млн рублей.

Председатель совета директоров "Эфко" Валерий Кустов, генеральный директор Евгений Ляшенко, директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев, его заместитель Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя были задержаны в конце июля и отправлены под стражу.

В правоохранительных органах агентству ранее говорили, что претензии следствия связаны с хищением денег, выделенных государством для финансирования производства беспилотных летательных аппаратов.

Ущерб по делу превышает 10 млрд рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст. 159 УК), а также в растрате (ст. 160 УК). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

"Эфко" - российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. Компания является крупнейшим российский производителем спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Валерий Кустов занимает 144 место в списке российских миллиардеров Forbes