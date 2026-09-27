Пожар тушат в торговом центре Воркуты

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пожар ликвидируют в торговом центре в Воркуте, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми.

В воскресенье в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании кровли в торговом центре "Белые ночи" по улице Ленина в Воркуте. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на мансардном этаже здания.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 430 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара задействованы 12 пожарных и четыре единицы техники.