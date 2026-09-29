Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как геополитические риски, так и нестабильную ситуацию на мировых рынках металлов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2248,77 пункта (-0,24%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,2%.

Подешевели акции "Газпрома" (-2,2%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), "НЛМК" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акции "Газпрома" усилили падение еще в ходе вечерней сессии Мосбиржи в понедельник на фоне опасений участников рынка, что компания не вернется в ближайшее время к выплате дивидендов. Ранее, в течение недели, с 18 по 24 сентября, акции газовой компании вели себя лучше рынка, демонстрируя рост на фоне появившихся у некоторых участников рынка надежд на то, что компания может вернуться к выплате дивидендов уже в следующем году. На пике роста стоимость акций "Газпрома" достигала 103 рублей за штуку, после чего на рынке наметилась отрицательная коррекция.

Мировые цены на нефть 29 сентября утром продолжают повышаться после роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 1,79%, до $107,16 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,75%, до $94,22 за баррель.

Переговоры с США не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании, подписанному в июне, сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на представителя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахима Резаи. "Даже обсуждать переговоры в данный момент нелогично, поскольку это приведет к снижению цен на нефть, что ослабит давление на США и побудит американцев продолжать оказывать давление и проявлять враждебность по отношению к иранскому народу", - цитирует Резаи агентство. "Соединенные Штаты должны выполнить свои обязательства, прежде чем начнутся какие-либо переговоры", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что американские переговорщики провели переговоры с иранской стороной в понедельник. "Да", - ответил он на вопрос о том, говорила ли его команда с Ираном в Белом доме. Трамп также подтвердил, что переговоры проходили через посредников.

Иранские чиновники не верят в возможность достижения соглашения с Вашингтоном и открытия Ормузского пролива до американских промежуточных выборов в Конгресс, не исключая эскалации конфликта после 3 ноября, передает Bloomberg со ссылкой на источники. "Иранские чиновники в частном порядке выражали пессимизм по поводу достижения соглашения о прекращении конфликта с Вашингтоном и возобновлении работы Ормузского пролива до американских промежуточных выборов в ноябре", - пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что Тегеран и Вашингтон добились незначительного прогресса в ходе непрямых переговоров в Нью-Йорке "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе. "Исламская Республика полагает, что существует высокая вероятность эскалации конфликта после голосования 3 ноября", - сообщили источники, получившие информацию от иранских чиновников.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, давление на рынок акций оказывал рост цен на нефть и доходности гособлигаций. Цены на нефть подскочили в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он отверг предложенный Тегераном план деэскалации. К вечеру котировки нефти растеряли часть подъема после сообщений, что посредники в урегулировании американо-иранского конфликта намерены активизировать усилия, направленные на организацию нового раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном на следующей неделе.

Подорожание энергоресурсов подогрело опасения по поводу ускорения инфляции и ожидания повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что способствовало росту доходности 10-летних казначейских бумаг США до нового 19-летнего максимума. Рынок оценивает в 70,3% вероятность того, что американский ЦБ поднимет базовую ставку на заседании в октябре, по данным CME FedWatch. Неделю назад такая вероятность оценивалась в 57,6%.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,25%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 29 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,6-1,2%, при этом индексы материкового Китая и Австралии демонстрируют околонулевую динамику.