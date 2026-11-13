Пожар возник на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Повреждены несколько домов и автомобилей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Аксайском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1500 кв. м. Ведется реагирование. Информация по пострадавшим уточняется", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max в ночь на пятницу.

По его данным, при атаке повреждено производственное помещение в Советском районе Ростова-на-Дону, где произошло возгорание на площади 20 кв. м. Никто не пострадал.

"В Октябрьском районе повреждены окна в 5-этажном доме. Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей", - отметил губернатор.

Он добавил, что атаке подверглись четыре частных дома в хуторе Колузаево Азовского района области. Повреждены крыша, двери и остекление, в одном из домов повреждена газовая труба. Пострадавших нет, заявил глава региона.