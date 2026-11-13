ФСБ сообщила о задержании иностранца, планировавшего теракт в Ставрополе

Уроженец Центральной Азии собирался взорвать самодельную бомбу в ТЦ, а после присоединиться к террористам в Сирии, заявили в спецслужбе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Ставрополе уроженца Центральной Азии, который планировал подрыв в торговом центре, а после собирался присоединиться к террористам в Сирии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещенной в России международной террористической организации", - объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в одном из торговых центров Ставрополя.

"В этих целях иностранец провел разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления. После совершения теракта планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации", - сказали в ФСБ.

В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты составные части самодельной бомбы, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.

По данному факту следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК России.