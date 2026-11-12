Эмиссары США снова в Кремле: лёд тронулся?

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) и зять президента США Джаред Кушнер (справа) во время встречи с президентом РФ Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Третий день тема украинского урегулирования приковывает внимание международного сообщества. Похоже, что президент США Дональд Трамп, обжегшись на Иране и потерпев поражение на промежуточных выборах в Конгресс, решил взять реванш и все силы бросил на то, чтобы положить конец конфликту на Украине. В этих целях глава Белого дома задействовал тяжелую артиллерию в лице спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Глубокой ночью в российскую столицу вернулась возглавляемая Владимиром Мединским делегация, а уже рано утром в Москву прибыли и Уиткофф с Кушнером. Пока они приводили себя в порядок и переводили дух после двух насыщенных рабочих дней в одном из московских отелей, их проведал помощник российского президента Юрий Ушаков, который в этот раз был куратором переговоров в Абу-Даби. Он рассказал оккупировавшим отель журналистам, что на предстоящей встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования. Ушаков также провел с американцами предварительные консультации перед их встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Примерно в это же время новый член российской переговорной команды, архитектор представленных в 2021 году США и НАТО гарантий безопасности для России, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оказавшись в плотном кольце из телекамер, рассказывал, что на переговорах в Абу-Даби удалось продвинуться, и это факт. При этом Рябков отметил, что было бы неправильным говорить о доверии между сторонами после состоявшейся двухдневной встречи, но обратил внимание, что при наличии политической воли можно построить что-то, что будет функционально.

Рябков акцентировал внимание на том, что будущая архитектура безопасности должна изменить нынешние тренды - напряженность, эскалацию - на сосуществование. Россия на переговорах в Абу-Даби, по его словам, дала понять, что без построения архитектуры безопасности долгосрочного решения не получится. Он подтвердил, что на переговорах Москва обращалась к своим проектам договоров о безопасности с США и НАТО от 2021 года и напомнил, что гарантии безопасности РФ императивны.

Причем на вопрос, который волновал всех без исключения, - обсуждались ли в Эмиратах территориальные вопросы, - никто прямого ответа не дал, но, возможно, этого и не требовалось: Рябков хоть и сослался на то, что содержание переговоров не подлежит раскрытию, но сказал, что в полном объеме вся повестка дня была детальнейшим образом отработана в разных форматах, а Мединский накануне заявил, что каждая пядь земель будет России так или иначе возвращена.

Вечный мир на Украине

Уже во второй половине дня Уиткоффа и Кушнера принял в Кремле Путин, к которому они приехали, чтобы изложить свое видение прошедших 10 и 11 ноября трехсторонних переговоров РФ-США-Украина и послушать оценки главы российского государства. Переговоры в Абу-Даби стали первыми после февральского раунда. В последний раз Уиткофф встречался с российским президентом в Петербурге в конце прошлого месяца.

Уже традиционный протокол сам по себе стал сенсационным. Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен. Однако президент РФ четко обозначил свои границы, и не в переносном смысле, - он заявил американцам, что в курсе того, что Киев поднимает тему так называемых "серых зон", и напомнил свои слова, что эта тема всегда будет яблоком раздора. Путин заявил американским гостям, что для России есть только одна линия разграничения - линия государственной границы, а любое обсуждение о "серых зонах" приведет к тому, что длительного мира не будет.

Но во всю эту, казалось бы, начинающуюся складываться головоломку никак не вписывается одна существенная деталь – Европа. Так, Уиткофф и Кушнер рассказали Путину, что видят стремление европейцев участвовать в переговорах и закончить конфликт на Украине; они также сообщили, что США начали обсуждать с европейцами архитектуру безопасности на континенте. Путин, когда об этом зашла речь, сказал, что он не против контактов с ними, но попросил американцев поработать с европейскими партнерами, чтобы те наконец определились, мира они хотят или войны. Путин также напомнил, что Россия никогда не закрывала диалог с Европой, этот диалог был прерван Брюсселем.

Российские дипломаты в предыдущие дни звучали в отношении европейцев более непримиримо. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос об участии европейцев в переговорах, предложил им посидеть в гостинице; Ушаков сказал, что пока до конца еще не ясно, с кем собирается вести переговоры ЕС, и добавил, что им сложно выбрать одного переговорщика с РФ.

Рябков подчеркнул, что европейцы не демонстрируют на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл, а склонны безумно содействовать Киеву. По его словам, в подходах США и Европы очень серьезный разрыв, а подключение европейцев к переговорам по Украине может означать срыв полезных усилий. Мединский в свою очередь допустил, что участниками мирных переговоров европейцы смогут стать, когда у них проснется совесть.

Европейцы в деле?

Уже по итогам встречи в Кремле Уиткофф заявил, что удалось добиться прогресса по украинскому урегулированию и сообщил, что достигнута договоренность о новом раунде переговоров, к которому присоединятся европейцы. По его словам, переговоры могут пройти уже на следующей неделе.

Итоги встречи подвел и Ушаков. В ходе конференц-колла для журналистов он назвал содержательным и полезным состоявшиеся переговоры. Он назвал очевидным тот факт, что нынешняя система европейской безопасности не работает и выразил надежду на то, что европейцы поддержат работа по согласованию новой долгосрочной архитектуры безопасности. Российская сторона, сказал он, готова приступить к ней незамедлительно.

Ушаков также подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на следующей неделе в китайском Шэньчжэне, где продолжат обсуждение всех комплексов вопросов. Подтвердил Ушаков и другую встречу, трехстороннюю – лидеров РФ, КНР и США – и выразил надежду, что она позитивно скажется на всей международной обстановке.

Переговорный трек в Абу-Даби будет продолжен, сказал помощник президента РФ.

Абу-Даби - Москва - Дублин

Из Москвы после более чем двухчасовой встречи в Кремле Уиткофф и Кушнер направились в Дублин, где их уже ждёт Владимир Зеленский. Уиткофф сообщил Путину, что попробует убедить Зеленского в необходимости идти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта. Он также сказал Путину, что Трамп просил передать ему, что считает очень важным завершить этот конфликт как можно быстрее, и Америка делает для этого все необходимое. Ушаков в свою очередь выразил надежду, что сигналы из Москвы будут доведены до украинской стороны.

Стремительное развитие событий вокруг украинского урегулирования невольно наводит на мысль, пусть и очень робкую: неужели лед тронулся? В любом случае у Трампа меньше двух месяцев остаются развязанными руки, чтобы добиться прогресса на украинском направлении. Уже 3 января 2027 года состоится инаугурация Конгресса нового состава с демократическим большинством, которое, как можно предположить, будет ставить палки в колеса действующей администрации в ее усилиях по украинскому урегулированию.

Так что оставшееся время, скорее всего, будет решающим для того, чтобы добиться или по меньшей мере заложить прочные основы для прекращения затяжного вооруженного конфликта в центре Европы.