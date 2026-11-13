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Силы ПВО отразили атаку 120 БПЛА на Ростовскую область, ранен мужчина

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Один человек получил ранения в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, всего над регионом минувшей ночью сбили 120 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации, в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону ранен мужчина", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

"Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов. Возникло возгорание, которое полностью ликвидировано", - отметил он.

По информации губернатора, дроны были ликвидированы над Ростовом-на-Дону и 10 районами области: Матвеево-Курганским, Боковским, Каменским, Тарасовским, Миллеровским, Тацинским, Усть-Донецким, Азовским, Шолоховским, Чертковским.

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Ростов-на-Дону Ростовская область Юрий Слюсарь
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