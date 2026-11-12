Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Переговоры со спецпредставителями президента США, убийство российского военного в Петербурге и

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военнослужащий погиб в результате взрыва в Петербурге. Его автомобиль взорвался в Пушкинском районе города.

- Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Российский лидер заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен. Путин назвал возможное присутствие иностранных войск на Украине угрозой России и призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине. Также президент предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках. Он пообещал, что Россия обеспечит безопасность - нужно пять суток на разминирование.

- Американский переговорщик Стив Уиткофф после переговоров в Москве анонсировал крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной. Кроме того, он допустил, что несколько европейских стран могут принять участие в следующей встрече по Украине. Уиткофф пообещал, что проинформирует Владимира Зеленского о результатах встречи с российским лидером, а также попробует убедить его в необходимости идти по пути успешного завершения конфликта.

- Глава Nvidia Дженсен Хуан покидает компанию. На фоне скандала вокруг его связи с предпринимательницей китайского происхождения, которую подозревают в работе на разведку КНР, он ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia, а также покинул совет директоров компании. Временно исполняющей обязанности CEO станет главный финансовый директор Колетт Кресс.

- Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. Он отметил, что США "получили их (иранские) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

- Главы госфонда "Самрук-Казына" и нацкомпании КТЖ задержаны в Казахстане по подозрению в коррупции.

- Пособники украинских спецслужб задержаны в Адыгее, Донецке и Омске. Задержаны трое граждан России и один иностранец.

- Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы. Пилотный проект будет действовать в 30 пунктах выдачи заказов в подмосковном Серпухове.

- Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов. Правительство заявило, что несущественный въезд граждан РФ, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям. Международный союз конькобежцев запросил дополнительные разъяснения у Федерации конькобежного спорта Финляндии и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию.