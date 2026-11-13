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Четыре человека погибли и двое пострадали в ходе атаки на промзону в Волгограде

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники промышленного предприятия погибли и пострадали в ходе ночной атаки киевского режима на южную промышленную зону Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров в пятницу.

"К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - приводят слова Бочарова в официальном канале администрации региона в мессенджере Мах.

Также глава региона добавил, что в результате ночной атаки на Волгоградскую область в рабочем поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Пострадавших в поселке нет.

Главой региона даны поручения муниципалитету провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Ранее Бочаров сообщал, что в ночь на пятницу Волгоградская область отразила массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.

Андрей Бочаров Волгоград Волгоградская область
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Четыре человека погибли и двое пострадали в ходе атаки на промзону в Волгограде

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