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Пенсии в 2027 году будут проиндексированы в феврале и апреле

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам в 2027 году - в феврале на 6,8%, в апреле - еще на 3,3%.

"Основу доходов старшего поколения составляет пенсионное обеспечение. Мы последовательно ведем работу по его повышению. С 2025 года индексация возобновлена для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсий будет проведена дважды: с 1 февраля - по фактической инфляции на 6,8%, и с 1 апреля - дополнительно на 3,3%", - сказала Голикова в видеоприветствии в Международный день пожилых людей.

Для работающих людей старшего возраста действуют программы бесплатного переобучения по нацпроекту "Кадры", которые дают возможность не только получить новую профессию, но и актуализировать знания с учетом требований времени.

"Для самореализации тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, во всех регионах страны действуют программы активного долголетия. Они охватывают уже свыше 15 млн человек", - напомнила вице-премьер.

В работают 86 гериатрических центров и порядка 1,4 тысячи гериатрических кабинетов.

"Для тех, кому нужна посторонняя помощь, развиваются стационарозамещающие технологии. "Стационар на дому", приемные семьи для пожилых людей, мобильные бригады - все это позволяет человеку получать уход в привычной среде, в обстановке родного дома, в окружении родных и близких. Важный для всей социальной сферы проект - система долговременного ухода. Такой возможностью на сегодняшний день охвачены более 184 тысяч нуждающихся граждан", - сказала Голикова.

Татьяна Голикова
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