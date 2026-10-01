Шахта "Распадская" приостановила работу после пожара

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Работа шахты "Распадская" приостановлена, сообщает в четверг ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"Силами ВГСЧ (военизированные горноспасательные части - ИФ) в шахте осуществляется контроль газовой атмосферы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На предприятии "Интерфаксу" также подтвердили, что с 30 сентября продолжается мониторинг газовой обстановки.

В ночь на 30 сентября на шахте "Распадская" произошло возгорание в демонтажной камере, предприятие ликвидировало его собственными силами. Всех работников вывели на поверхность, пострадавших не было.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также шахты "Алардинская", "Осинниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская".