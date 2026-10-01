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Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение с 1 января 2027 г. большинства штрафов в твердой сумме за нарушение налогового законодательства в диапазоне от 1,16 до 3 раз, а для свидетелей, уклоняющихся от явки или от дачи показаний - в 14 раз. Штрафы, исчисляемые в процентах, в том числе за неуплату налога, законопроект не меняет, но в ряде составов повышает их минимальный размер.

Поправки в Налоговый кодекс (N617-9) размещены в электронной базе данных парламента, они входят в бюджетный пакет.

Сильнее всего предлагается поднять штрафы для участников налогового контроля. Свидетелю за неявку или уклонение от явки без уважительных причин (ст. 128 НК) грозит штраф 14 тыс. руб. вместо 1 тыс., за неправомерный отказ от дачи показаний или заведомо ложные показания - 42 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб. Штраф для эксперта, переводчика или специалиста за отказ от участия в налоговой проверке или налоговом мониторинге (ст. 129 НК) вырастет с 500 руб. до 7 тыс. руб., за заведомо ложное заключение или перевод - с 5 тыс. до 14 тыс. руб.

Штраф за непредставление документов, необходимых для осуществления налогового контроля (п. 1 ст. 126 НК), вырастет с 200 до 560 руб. за каждый документ. За непредставление сведений о налогоплательщике по запросу налогового органа (п. 2 ст. 126 НК) организации и ИП будут платить 25 тыс. руб. вместо 10 тыс., физлица - 2,5 тыс. руб. вместо 1 тыс.

Для налоговых агентов штраф за непредставление в срок расчета по НДФЛ (п. 1.2 ст. 126 НК) повышается с 1 тыс. до 1,85 тыс. руб. за каждый месяц. За документы с недостоверными сведениями (ст. 126.1 НК) штраф вырастет с 500 до 900 руб. за каждый документ.

Штраф за несообщение налоговому органу сведений, которые лицо обязано сообщить по НК (ст. 129.1 НК), вырастет с 5 тыс. до 14 тыс. руб., при повторном нарушении в течение года - с 20 тыс. до 56 тыс. руб. Штраф за нарушение порядка владения и распоряжения имуществом, на которое наложен арест или приняты обеспечительные меры (ст. 125 НК), повышается с 30 тыс. до 83 тыс. руб.

Учет и отчетность

Штраф за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе (ст. 116 НК) вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Штраф за ведение деятельности без постановки на учет сохранится на уровне 10% полученных доходов, но его минимальный размер увеличится с 40 тыс. до 121 тыс. руб.

Минимальный штраф за непредставление налоговой декларации или расчета по страховым взносам (ст. 119 НК), который составляет 5% неуплаченной суммы за каждый месяц, повышается с 1 тыс. до 2,6 тыс. руб. Штраф за нарушение электронного способа представления декларации (ст. 119.1 НК) вырастет с 200 до 560 руб.

Штраф за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК) в течение одного налогового периода повышается с 10 тыс. до 28 тыс. руб., в течение более одного периода - с 30 тыс. до 83 тыс. руб. Если нарушение повлекло занижение налоговой базы, штраф сохранится на уровне 20% неуплаченного налога, но его минимальный размер вырастет с 40 тыс. до 111 тыс. руб.

Управляющие товарищи инвестиционных товариществ за непредставление расчета финансового результата (п. 2 ст. 119 НК) будут платить 2,6 тыс. руб. вместо 1 тыс. за каждый месяц просрочки. Штраф за недостоверные сведения в расчете (ст. 119.2 НК) вырастет с 40 тыс. до 105 тыс. руб., при умысле - с 80 тыс. до 210 тыс. руб.

Банки

Штраф для банков за открытие счета организации или ИП при отсутствии сведений об ИНН и постановке на учет (ст. 132 НК) повышается с 20 тыс. до 66 тыс. руб., за несообщение налоговому органу об открытии или закрытии счета - с 40 тыс. до 132 тыс. руб. За непредставление справок и выписок по счетам (ст. 135.1 НК) банк заплатит 56 тыс. руб. вместо 20 тыс.

Штрафы за нарушения, связанные с электронными денежными средствами (ст. 135.2 НК), повышаются с 10-40 тыс. до 26-105 тыс. руб.

Кик, контролируемые сделки и международные группы

По этим составам рост меньше - в основном в 1,2-1,5 раза. Штраф за непредставление уведомления о КИК (ст. 129.6 НК) вырастет с 500 тыс. до 754 тыс. руб. по каждой компании, а уведомления об участии в иностранных организациях - с 50 тыс. до 104 тыс. руб. по каждой организации.

За непредставление документов, подтверждающих прибыль КИК (п. 1.1 ст. 126 НК), штраф повышается с 500 тыс. до 754 тыс. руб., за непредставление истребованных документов по КИК (п. 1.1-1 ст. 126 НК) - с 1 млн до 1,51 млн руб. Минимальный штраф за неуплату налога с прибыли КИК (ст. 129.5 НК) вырастет со 100 тыс. до 120 тыс. руб.

Минимальный штраф за неуплату налога в контролируемых сделках (ст. 129.3 НК) повышается с 500 тыс. до 580 тыс. руб., по отдельным видам контролируемых сделок - с 30 тыс. до 35 тыс. руб. Штраф за непредставление уведомления о контролируемых сделках (ст. 129.4 НК) вырастет со 100 тыс. до 120 тыс. руб.

Для участников международных групп компаний штраф за непредставление уведомления об участии в группе (ст. 129.9 НК) повышается с 500 тыс. до 600 тыс. руб. За непредставление странового отчета (ст. 129.10 НК), национальной или глобальной документации (ст. 129.11 НК) штраф вырастет с 1 млн до 1,2 млн руб.

Автоматический обмен финансовой информацией

Штраф для организаций финансового рынка за непредставление в налоговые органы информации для автоматического обмена (ст. 129.7 НК) вырастет с 300 тыс. до 418 тыс. руб. За невключение информации об отдельном клиенте, выгодоприобретателе или контролирующем их лице штраф повышается с 50 тыс. до 70 тыс. руб. за каждый факт. За неполную или недостоверную информацию - с 25 тыс. до 35 тыс. руб., за умышленные нарушения - со 100 тыс. до 139 тыс. руб. за каждый факт.

Штраф за непринятие мер по установлению налогового резидентства клиентов (ст. 129.8 НК) вырастет с 50 тыс. до 85 тыс. руб. в отношении каждого клиента, выгодоприобретателя или контролирующего лица.

Клиенты банков и других организаций финансового рынка за предоставление неполной или недостоверной информацию о себе, выгодоприобретателях или контролирующих лицах (ст. 129.7-1 НК) будут платить 14 тыс. руб. вместо 10 тыс. (физлица) и 35 тыс. руб. вместо 25 тыс. (юрлица). При умысле - 28 тыс. руб. вместо 20 тыс. и 70 тыс. руб. вместо 50 тыс. соответственно. Штраф взимается за каждый факт нарушения по каждому договору о финансовых услугах.

Новые составы

Законопроект также вводит новые составы. Российская организация, не сообщившая в налоговый орган о создании обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств), будет платить штраф 121 тыс. руб. Оператор посреднической цифровой платформы за неисполнение поручения налогового органа о приостановлении приема заказов у продавца или обязанностей, связанных с налоговым контролем, - 100 тыс. руб.

В случае принятия закона новые размеры штрафов начнут применяться с 1 января 2027 г., но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. Штраф для операторов платформ начнет действовать через девять месяцев после опубликования закона.

правительство РФ налоговые штрафы
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Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов

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