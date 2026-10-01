Путин заявил, что отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне

"Отношения между Российской Федерацией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны планомерно реализуют крупные совместные проекты на различных направлениях, координируют усилия в международных делах в интересах построения более справедливого, многополярного миропорядка", - отметил Путин, поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики.

Российский лидер выразил уверенность, что предстоящая встреча глав двух государств на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет результативной, послужит дальнейшему упрочению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.