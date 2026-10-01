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Житель Омска получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Омска по делу о госизмене в форме шпионажа, сообщила официальный представитель управления ФСБ по региону Ирина Руснак.

"Установлено, что житель Омска передавал информацию представителям украинских спецслужб в отношении объектов омского НПЗ в целях организации теракта с применением беспилотников", - говорится в сообщении.

Также доказаны факты осуществления им призывов пользователей интернета к террористической деятельности на стратегически важных предприятиях Омска, добавила Руснак.

Мужчина признан виновным по ч.2 ст.205.2 (публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности) и ст.275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Он приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Омск Украина
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Житель Омска получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб

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