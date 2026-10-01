Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение, что если бы не украинские удары по российским НПЗ, то дефицита дизтоплива в мире не случилось.

"Проблемы с дизельным топливом в гораздо большей степени обусловлены не Ближним Востоком, а тем, что происходит в России. НПЗ там выводят из строя такими темпами, что это вызывает некоторую тревогу", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, "если бы не этот фактор, то у нас не было бы проблемы высоких цен на дизель".

При этом американский лидер подчеркнул, что по-прежнему обдумывает, следует ли вводить временный запрет на экспорт дизельного топлива из США.