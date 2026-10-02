Для аэропортов Уфы и еще пяти городов отменили ограничения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Уфы, Бугульмы, Ульяновска, Магнитогорска, Оренбурга и Самары отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

"Режим "Беспилотная опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - написал в мессенджере председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Утром в Башкирии объявляли ракетную и беспилотную опасность. Режим ракетной опасности тоже отменен.