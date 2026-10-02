Новак считает, что восстановление НПЗ актуальнее, чем их модернизация

Минэнерго может перенести ранее утвержденные сроки модернизации таких заводов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает возможности переноса сроков модернизации НПЗ при необходимости, но в настоящее время наиболее актуальной задачей является восстановление заводов и оборудования, заявил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

По его словам, сейчас Минэнерго с другими исполнительными органами власти прорабатывают решения по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые сегодня по объективным причинам не укладывается в график соглашений, подписанных с министерством энергетики, с Федеральной антимонопольной службой, по модернизации.

"И мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен, и наши нефтеперерабатывающий заводы имели возможность закончить работу по модернизации", - сказал вице-премьер.

Но сейчас более актуальная задача связана с восстановлением заводов и восстановлением технологического оборудования, которое пострадало и периодически страдает от вражеских атак, отметил он.

"Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны. И это позволяет нам быстрее вводить в эксплуатацию, выводить из ремонтов то оборудование, которое попадает в условия, повреждается и требует ремонта", - подчеркнул Новак.

"Тем не менее ситуация, как я хотел бы отметить, она остается достаточно напряженной. Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, мы фактически отбили все наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб", - добавил вице-премьер.