В Томской области будут платить за отстрел медведей

За одного медведя выплата составит 30 тысяч рублей минус 13% НДФЛ

Фото: Виктор Хабаров/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области с 5 октября начинает прием заявлений на выплату вознаграждения за каждого добытого медведя, сообщил губернатор Владимир Мазур.

"Сумма выплаты - 30 тысяч рублей за вычетом НДФЛ в размере 13%. Средства будут зачислены на банковский счет заявителя. Мера стимулирования охотников действует на всей территории нашей области до конца нынешнего года", - написал он в мессенджере.

Выплату можно получить на основании представленных доказательств и разрешения разрешения на добычу медведя, закрытого не ранее 1 октября текущего года.

В районах области заявления будут принимать государственные охотничьи инспекторы (для жителей Зырянского района такая услуга оказывается в селе Первомайском).

Замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков уточнил "Интерфаксу", что доказательством добытого хищника будет считаться шкура, которую необходимо предоставить в департамент либо охотоведам на местах.

Ранее Мазур поручил правительству региона разработать меры по стимулированию охотников в связи с активностью медведей, которые заходят в населенные пункты.

В Томской области действует режим повышенной готовности из-за активности медведей. В Сибири несколько человек стали жертвами хищников.