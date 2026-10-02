Арестовано все имущество осужденного бывшего главы правительства Кузбасса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рудничный районный суд Кемерова принял к производству иск к осужденному за мошенничество бывшему главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

"Поступило исковое заявление к Телегину и другим ответчикам об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения (...) установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и обязанностей. Судом приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ответчиков", - говорится в сообщении.

Телегину и еще двум фигурантам вменяли 30 эпизодов ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, в период работы главой города Ленинск-Кузнецкий в 2014-2018 годах Телегин, действуя в сговоре с другими фигурантами дела, согласовал проведение аукционов по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной и социальной инфраструктуры" и в дальнейшем содействовал заключению заведомо незаконных муниципальных контрактов в интересах ООО "ЭкоСтрой ЛК".

Кроме того, установлено, что в 2018 году со счетов "ЭкоСтрой ЛК" была оплачена покупка автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в размере 4,9 млн рублей, который находился в личном пользовании Телегина.

По данным стороны обвинения, Телегин тем самым похитил из бюджета около 73 млн рублей.

В мае 2026 года гособвинитель запросил для Телегина 14 лет лишения свободы, в июне суд приговорил его к 12 годам колонии общего режима.

С должности председателя правительства Кузбасса Телегин ушел по собственному желанию в августе 2022 года.