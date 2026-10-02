СКР заявил об использовании США арестованных активов Малофеева для финансирования ВСУ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует факты финансирования США вооруженных сил Украины из арестованных средств основателя группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР по заявлению Константина Малофеева возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств на счетах в США и их использовании для финансирования ВСУ", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что "по решению органов власти США был произведен незаконный арест денежных средств, находившихся на счетах Малофеева в кредитных учреждениях США". "Присвоенные средства в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ", - сказала представитель ведомства.

"В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные должностные лица органов власти США, которые причастны к принятию данных незаконных решений, нарушающих права российских граждан и принципы института частной собственности", - добавила Петренко.