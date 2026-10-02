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Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Урожай зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2026 году ожидается на уровне 140 млн тонн, масличных - 35 млн тонн. К настоящему времени собрано 126 млн тонн зерна и 15 млн тонн масличных, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Мы плавно переходим к завершающей стадии уборочной кампании. На сегодня зерновые обмолочены с 90% площадей. И собрано больше 126 млн тонн. Активно идет уборка других культур. На данный момент объем масличных составляет 15 млн тонн, а овощей и картофеля в организованном секторе собрано почти по 4,5 млн тонн. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней", - заявил Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в пятницу. Слова вице-премьера передала его пресс-служба.

По его словам, с учетом таких темпов и объемов "прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом". "В том числе ожидаем порядка 140 млн тонн зерновых и 35 млн тонн масличных", - сказал Патрушев.

Вице-премьер также сообщил, что сев озимых уже прошел экватор, его площадь превысила половину от запланированной. "Но, несмотря на это, прошу руководство регионов с большим вниманием контролировать динамику осеннего сева. Особенно это касается зерновой группы. Я на этом хочу отдельно акцентировать ваше внимание", - подчеркнул он.

"В целом следите, чтобы все планы были полноценно исполнены. Озимые - это база урожая будущего года. Все вы об этом знаете. Аграрии должны быть обеспечены необходимыми ресурсами", - завил Патрушев.

Как сообщалось, по данным Росстата, сбор зерна в 2025 году составил 141,2 млн тонн, масличных - 34,4 млн тонн (без учета новых регионов).

Минэкономразвития РФ оценивает урожай 2026 года в 141,8 млн тонн.

Дмитрий Патрушев
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Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных - 35 млн т

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