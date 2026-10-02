В Хасавюрте восстановили водоснабжение после аварии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане восстановили водоснабжение Хассавюрта после аварии на насосной станции, сообщил Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

"На насосной станции "Сулак" в Хасавюрте завершены аварийно-восстановительные работы. Насосное оборудование запущено. В настоящее время система заполняется, поэтому для полного восстановления водоснабжения и стабилизации давления потребуется определенное время", - говорится в сообщении.

"После восстановления подачи вода может иметь временную мутность. Специалисты проводят необходимые мероприятия по обработке и хлорированию воды для обеспечения ее качества и безопасности", - добавили в учреждении.

Из-за аварии на водозаборе "Сулак" без воды остались 26 666 частных дома.