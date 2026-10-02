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В Хасавюрте 26 666 частных домов остались без воды из-за аварии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Хасавюрте произошло аварийное отключение водоснабжения, без воды остались жильцы 26 666 частных домов, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"2 октября от дежурного ЕДДС города Хасавюрта поступила информация, что произошло аварийное отключение водоснабжения. На водозаборе "Сулак" произошло аварийное отключение насосной станции", - сказано в сообщении.

Два вышедших из строя насоса начали ремонтировать.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - к 18:00 по Москве.

Дагестан МЧС Хасавюрт
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