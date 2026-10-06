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Китайские автопроизводители ждут роста российского авторынка в 2027 году в пределах 5%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский авторынок в 2027 году вырастет в лучшем случае на 4-5% или останется на уровне 2026 года, прогнозируют представители брендов китайской "большой четверки".

Соответствующие прогнозы озвучили на сессии организованного "Автостатом" форума CarX 2026 представители российских подразделений Great Wall (GWM, основной бренд - Haval), Tenet (локализованные версии Chery - ИФ), Geely и Changan. Эти бренды составляют так называемую "большую четверку" российского рынка новых легковых автомобилей. По данным "Автостата", четыре указанные марки (без учета суббрендов и брендов-аналогов типа BelGee и др.) в январе-сентябре 2026 года заняли треть легкового рынка (33,2%), их совокупный объем продаж составил 327,6 тысячи штук.

Директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом российского подразделения GWM Александр Зубик сообщил, что компания прогнозирует рынок легковых автомобилей и LCV в этом году на уровне в 1,4-1,42 млн шт. Базовый прогноз - 1,41 млн.

В 2027 году GWM базово предполагает рост рынка на 4,2%, до 1,47 млн единиц. Оптимистичный прогноз, который в компании считают маловероятным - рост на 9,5%, до 1,54 млн единиц. Пессимистичный прогноз в презентации был обозначен в 1,39 млн, что соответствует снижению рынка год к году на 1,7%.

"Предполагаем, что в 2027 году на рынке будет консервативный рост, и рынок легковых и легких коммерческих автомобилей составит порядка 1,4-1,47 млн автомобилей. То есть, это рост порядка 4% по отношению к 2026 году. Понятно, что есть и оптимистичный, и пессимистичный сценарии. Но куда пойдет рынок, зависит от внешних макрофакторов. Тем не менее, мы полагаем, что вряд ли обстоятельства сложатся крайне благоприятным образом. Равно как и в случае с пессимистичным сценарием, который проработан у нас на крайний случай", - сказал Зубик.

В числе важных факторов топ-менеджер российского подразделения GWM назвал уровень ключевой ставки и политику ЦБ в части ограничения доступности кредита для заемщиков с большой кредитной нагрузкой. Кроме того, на рынок могут влиять динамика валютных курсов и стоимость логистики, добавил он.

"Влияние (очередной 10-процентной индексации - ИФ) утилизационного сбора, наверное, будет не такое существенное, потому что большинство ключевых игроков выбрали стратегию локализации. Они углубляют и развивают локализацию моделей, которые "делают" рынок", - отметил Зубик.

Операционный директор бренда Tenet Илья Перминов, в свою очередь, спрогнозировал легковой авторынок (без учета LCV) в 2026 году на уровне 1,35 млн машин или чуть выше.

"На следующий год наше планирование тоже умеренно оптимистично. Мы ожидаем, что рынок будет показывать восстановление и вырастет на 5%. В этом году по итогам девяти месяцев мы видим семипроцентный рост. Посмотрим, что будет в конце года, но на следующий год ждем, что рынок будет немного увеличиваться. В базовом сценарии мы закладываем 1,4 млн единиц", - сказал Перминов.

По его словам, ключевым потенциальным драйвером для авторынка с точки зрения клиентского поведения остается отложенный спрос, который сдерживается текущей макроэкономикой.

"Прогноз в 1,4 млн автомобилей - это сдержанный прогноз. Мы все понимаем, что емкость рынка выше, как минимум, на 25%. Но будет ли реализован этот отложенный спрос на следующий год, зависит от решений клиентов, чьим автомобилям сейчас от четырех до десяти лет. В основном, это машины тех марок, которые ушли с рынка и возвращения которых ждали, но теперь - перестали ждать. Эти люди также пользовались возможностями параллельного импорта, чтобы обновить автомобиль. Сейчас эти возможности сокращаются, и они так или иначе они подходят к решению, продолжать ли эксплуатировать свой автомобиль", - сказал Перминов.

Директор по продажам Geely в России Алексей Марков также спрогнозировал рынок легковых автомобилей этого года (без учета LCV) на уровне 1,3-1,35 млн, примерно как и годом ранее.

"Мы уже несколько лет движемся на одном уровне. Наверное, это плато, и на нем мы будем идти и дальше", - сказал Марков.

Он призвал коллег к реалистичному планированию, намекнув на прошлые ситуации с затоваренностью, создавшей проблемы для игроков российского автобизнеса.

"Призываю коллег-дистрибьюторов: не перезакажите автомобилей на следующий год, пожалуйста. Дайте дилерам заработать. Вот если каждый сделает честный, нормальный прогноз, то и дистрибьютор заработает, и дилер. Предлагаю с такой концепцией войти в четвертый квартал этого года. Все знают формулу: машин должно быть ровно на одну меньше, чем нужно. Это будет и правильной формулой бизнеса", - сказал он.

Исполнительный директор Changan Александр Кулагин отреагировал на это шуткой о намерении "за счет взаимодействия с коллегами привезти побольше автомобилей, чтобы было что продавать".

"Пусть коллеги не везут. А мы, конечно же, привезем... Шучу - важен сбалансированный спрос. Безусловно, мы не хотим перегревать рынок и понимаем стоимость таких вот волнений и неправильных заказов. Потому что сегодня стоимость содержания складов очень большая", - сказал Кулагин.

Авторынок следующего года он также спрогнозировал на уровне 1,4-1,45 млн шт. против 1,35-1,4 млн в этом году. Такой прогноз топ-менеджер Changan назвал "не очень утешительным", отметив, что следующий год ожидается "скорее более прагматичным, чем супер оптимистичным и позитивным".

Chery Geely Great Wall Haval Автостат Китай
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