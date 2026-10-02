Матвиенко отметила надежность и стабильность российской экономики

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, несмотря на чрезвычайные сложности, российская экономика устойчива и надежна, но нужно не приукрашивать действительность, а принять антикризисные меры для роста инвестиций.

"Правительство принимает серьезные меры, и сегодня Александр Валентинович (Новак, вице-премьер - ИФ) о них говорил, и мы еще раз убедились, что, несмотря на вот эти все негативные условия, которые есть, ситуация стабильная, ситуация такая надежная, и мы видим, что наша экономика в чрезвычайно сложных проблемах, она демонстрирует свою устойчивость", - сказала Матвиенко на заседании палаты, в котором принял участие Новак.

Однако, отметила она, потенциал российской экономики "гораздо больше, чем пока он востребован".

"И вот задача правительства - такие антикризисные меры принять дополнительные, чтобы весь потенциал возможный включить", - считает она.

По ее мнению, необходимо подумать, какие еще мотивации и дополнительные условия создать для бизнеса, чтобы у него была заинтересованность инвестировать "в новые проекты, в новую экономику, в новые технологии, в искусственный интеллект и так далее, чтобы мы не отставали, главное, в технологическом развитии".

"Поэтому не надо лакировать, не надо успокаиваться, не надо говорить, что у нас все идеально хорошо. Но главное, что у нас сохраняется макроэкономическая, макрофинансовая стабильность. Вот это уже придает дополнительную уверенность и бизнесу, что можно инвестировать, можно вкладывать. Без инвестиций не будет развития", - сказала Матвиенко.

"Да, что-то, может быть, нам бы хотелось больше, но мы, коллеги, все должны стоять на земле и понимать реалии, действительность, в которой мы живем. Да, надо максимум выжимать, всю пасту из тюбика, что называется, но в то же время понимать сложность ситуации", - заявила она.

Совету Федерации, как палате регионов, по ее словам, следует тоже более системно заниматься экономикой регионов.

"В чем проблемы, какие отрасли, какие предприятия, где нужна поддержка, - коллеги, это должно быть одним из кейсов вашей сенаторской работы в субъектах Российской Федерации", - сказала Матвиенко.