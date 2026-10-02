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Новак обусловил восстановление инвестиционной активности снижением инфляционных рисков

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экономика России сейчас проходит период нормализации после перегрева, снижение инфляционных рисков является необходимым условием для восстановления инвестиционной активности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, где он представил основные параметры прогноза на 2027-2029 годы.

"После высоких темпов роста 2023-2024 гг. экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап: нормализация после перегрева и одновременно условие снижения инфляции. В августе ВВП вырос на 0,8% (в годовом выражении - ИФ), за 8 месяцев 2026 года – на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. По уточненному прогнозу такой же рост ожидаем по итогам всего года (на 0,6% в 2026 году - ИФ)", - сказал вице-премьер.

Новак отметил, что внутри отраслей динамика неоднородна. Промышленность в целом за 8 месяцев сохранилась на уровне прошлого года, обрабатывающие производства выросли на 0,4%.

"Часть отраслей растет более активно – прежде всего, наш машиностроительный комплекс, который прибавил 6% с начала года. Это и производство электроники, и машин, и оборудования, авиа- и ж/д техники, судостроение. В числе лидеров также отечественная фармацевтика – там темпы не первый год остаются двузначными", - сказал он.

Вслед за промышленностью, по его словам, растет и грузооборот транспорта – без учета трубопроводного рост за 8 месяцев составил 3,1%, а в последние отчетные месяцы еще выше.

Новак заявил, что поддержку экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос.

"Реальная заработная плата с начала года выросла на 6%, реальные располагаемые доходы – на 1,5%. Безработица – 2,2%, исторический минимум. На этом фоне сохраняется высокая потребительская активность: суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении – выше прошлогодних темпов", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что инфляция на конец сентября составила 6,26% в годовом выражении, а с начала года – 4,93%. "На конец года прогнозируем 6,8%", - сказал вице-премьер.

"Снижение инфляционных рисков - необходимое условие для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности", - подчеркнул Новак.

Он сообщил, что согласно одобренному правительством макропрогнозу, рост ВВП РФ ожидается на уровне 1,4% в 2027 г. с последующим выходом на 2,4% в 2029 г. "К концу прогнозного периода экономика превысит уровень 2025 г. на 6,4% (рост за четыре года - ИФ)", - сказал Новак.

По его словам, при стабильной занятости главный источник роста - производительность труда: ее рост, согласно прогнозу, ускорится с 0,7% в 2026 году до 2,4% в 2029 году.

"В целом прогноз традиционно умеренно-консервативный. Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше – и положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом", - отметил он.

По его словам, в прогнозе учитываются внутренние и внешние риски. "Внешние – это замедление мировой экономики и регионализация торговли, санкционные ограничения; внутренние – более длительный период жестких денежно-кредитных условий, дефицит кадров", - сказал он.

Александр Новак
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