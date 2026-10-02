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На учение "Центр-2026" воинские контингенты направили Китай и еще пять стран

Всего в учении участвуют представители 41 государства

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В стратегическом командно-штабном учении "Центр-2026" принимают участие представители 41 государства, шесть из них, включая Китай, направили свои воинские контингенты, говорится в материалах, предоставленных администрацией президента России.

"В учении принимают участие представители 41 государства. Такое количество участников будет представлено впервые", - говорится в справке.

Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан направили свои воинские контингенты, Казахстан и Конго представлены в роли оперативных групп.

33 государства являются наблюдателями: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, КНДР, Катар, Камбоджа, Куба, Кувейт, Лаос, Ливия, Мальдивы, Малайзия, Мали, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, ЦАР, Эфиопия, ЮАР, Южная Осетия.

"Воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана участвуют в совместном командно-штабном учении КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2026"", - сказано в документе.

Китай Киргизия Монголия Пакистан ОДКБ Белоруссия Таджикистан
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