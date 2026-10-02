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Что произошло за день: пятница, 2 октября

Учения "Центр-2026" и "Взаимодействие -2026", планы стран G7 высвободить запасы нефти и дизеля, пополнение реестра иноагентов, гибель полицейского в Подмосковье

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области наблюдал за учениями "Центр-2026" и "Взаимодействие -2026". Главной целью учений президент РФ назвал отработку навыков отражения внешней угрозы. В учениях приняли участие свыше 47 тысяч военнослужащих, свои воинские контингенты направили Китай и еще пять стран.

- СКР расследует факты финансирования ВСУ Штатами из арестованных средств основателя группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

- Страны G7 намерены высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива в течение ближайших четырех месяцев.

- Генпрокуратура России подала в суд иск о конфискации имущества президента Международной шахматной федерации Тимура Турлова. Ответчиками также заявлены связанные с ним компании Freedom Holding Corp, Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp, а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.

- Минюст РФ признал иностранным агентом дочь Бориса Немцова Жанну.

- Полицейский погиб в Подмосковье при задержании мужчины, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

- В Томской области будут платить за отстрел медведей: с 5 октября начинается прием заявлений на выплату вознаграждения за каждого добытого медведя. Она составляет 30 тысяч рублей за вычетом НДФЛ при наличии доказательств и разрешения на добычу, закрытого не ранее 1 октября.

- Селлеры Ozon, пострадавшие от атак БПЛА, получат отсрочку по уплате ряда налогов на год.

- Российский спортсмен Игорь Шестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛ.

- После холодных выходных в московский регион придут потепление и дождливая погода.

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