Минпромторг направит до 2 млрд руб. на доработку вертолетного двигателя ВК-650В

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ, направленных на увеличение ресурсных показателей и расширение условий эксплуатации вертолетного двигателя ВК-650В.

Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок. Целью работ названо "создание отечественного турбовального газотурбинного двигателя ВК-650В в классе мощности 500-600 л.с. для вертолетов "Ансат", Ка-226Т". Максимальная цена контракта - 1,96 млрд руб., крайний срок исполнения - ноябрь 2027 года.

Необходимость создания ВК-650В обусловлена государственным курсом на импортозамещение и технологическую независимость, отмечается в материалах закупки. Анализ рынка турбовальных двигателей в классе мощности 500-600 л.с. показывает, что в настоящее время в России их нет (рынок представлен только в классе мощности 2000-3500 л.с.).

Разработка ВК-650В стартовала в 2019 году за счет собственных средств АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) для импортозамещения двигателя Arrius 1A французской Safran на легком вертолете Ка-226Т, упоминается в конкурсной документации. К концу 2022 года было изготовлено три опытных образца, начались их ресурсные и сертификационные испытания. В том же году было принято решение об импортозамещении на базе ВК-650В двигателя PW207K канадской Pratt&Whitney для легкого вертолета "Ансат-М".

В декабре 2024 года АО "ОДК-Климов" получило сертификат типа двигателя ВК-650В с ограничениями по режимам работы, условиям эксплуатации и ресурсу двигателя. В настоящее время опытные образцы проходят наземные и летные испытания в составе "Ансат-М" и Ка-226Т.

"Работы, связанные со снятием эксплуатационных ограничений по двигателю ВК-650В и сертификацией вертолетов "Ансат-М", Ка-226Т с двигателями ВК-650В, планируется завершить в 2027 году", - сказано в документации. Результаты ОКР будут использованы для организации серийного изготовления и послепродажного обслуживания ВК-650В.